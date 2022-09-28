Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba

Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL?
28 Eylül 2022 Çarşamba günü itibarıyla bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TRY)
|Döviz Satış (TRY)
|Efektif Alış (TRY)
|Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|18.45090
|18.48420
|18.43800
|18.51190
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|11.94430
|12.02220
|11.88940
|12.09440
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.38610
|2.39780
|2.38440
|2.40330
|1 EURO (EUR)
|17.77190
|17.80400
|17.75950
|17.83070
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|19.88330
|19.98690
|19.86940
|20.01690
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|18.63220
|18.75180
|18.60430
|18.78000
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.62920
|1.64600
|1.62800
|1.64980
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.46410
|13.52480
|13.41420
|13.57620
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|59.05660
|59.82940
|58.17080
|60.72680
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.71380
|1.72530
|1.71260
|1.72930
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.90620
|4.91500
|4.86940
|4.95190
|100 JAPON YENİ (JPY)
|12.75080
|12.83520
|12.70360
|12.88400
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