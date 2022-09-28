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Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba

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Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 28 Eylül 2022 Çarşamba

Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL?

28 Eylül 2022 Çarşamba günü itibarıyla bankalar arası piyasada döviz kurlarındaki son durum…

Döviz CinsiDöviz Alış (TRY)Döviz Satış (TRY)Efektif Alış (TRY)Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)18.4509018.4842018.4380018.51190
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)11.9443012.0222011.8894012.09440
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.386102.397802.384402.40330
1 EURO (EUR)17.7719017.8040017.7595017.83070
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)19.8833019.9869019.8694020.01690
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)18.6322018.7518018.6043018.78000
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.629201.646001.628001.64980
1 KANADA DOLARI (CAD)13.4641013.5248013.4142013.57620
1 KUVEYT DİNARI (KWD)59.0566059.8294058.1708060.72680
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.713801.725301.712601.72930
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)4.906204.915004.869404.95190
100 JAPON YENİ (JPY)12.7508012.8352012.7036012.88400
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