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Döviz güne nasıl başladı? (28 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 28 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (28 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dün akşam saatlerinde ABD'de güçlü gelen verilerin de etkisiyle 5,75'lerden 5,79'a tırmanan dolar yeni güne yatay başladı.

Kur, bugün 5,77'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,35'te seyrediyor.

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Uzmanlar, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Almanya'da enflasyon verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7820'nin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,7350'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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