Döviz Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?

Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5631 Türk lirası olarak belirlendi. ABD Doları alış fiyatı 13,5581 TL ve satış fiyatı ise 13,5581 TL oldu.

Dolar alış: 13,5581

Dolar satış: 13,5581

EURO KAÇ TL?

Bugün 07 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,5156 Türk lirası olarak belirlendi. Euro alış fiyatı 15,5065 TL ve satış fiyatı ise 15,5065 TL oldu.

Euro alış: 15,5065

Euro satış: 15,5065

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 18.351 TL

Satış: 18.3711 TL