  • BIST 2.230,15
  • Altın 906.422
  • Dolar 14.6497
  • Euro 16.372
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Döviz güne nasıl başladı?

» »
Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6482 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:09 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı14,6482 TL ve satış fiyatı ise 14,6730 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,35 TL ve satış fiyatı ise 16,40 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,64 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,35 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6482 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:30 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı14,6482 TL ve satış fiyatı ise 14,6730 TL oldu.

Dolar alış: 14,64

Dolar satış: 14,67

EURO KAÇ TL?

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,3559 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:30 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,3559 TL ve satış fiyatı ise 16,4073 TL oldu.

Euro alış: 16,35

Euro satış: 16,40

STERLİN KAÇ TL

Bugün 31 Mart 2022 tarihinde güncel Sterlin kuru 19,2159 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:30 güncel kuruna göre Sterlin alış fiyatı 19,2159 TL ve satış fiyatı ise 19,2607 TL oldu.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 776 Yeni Vaka Var30 Mart 2022 Çarşamba 18:50
  • Akaryakıtta İndirim Bekleniyor30 Mart 2022 Çarşamba 18:26
  • Özersay: Bugünkü Kötü Yönetim ve Bu Hükümet Kalıcı Değildir30 Mart 2022 Çarşamba 17:42
  • KKTC’nin İlk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay 3 Nisan Pazar Günü Kabri Başında Anılacak30 Mart 2022 Çarşamba 17:30
  • Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış30 Mart 2022 Çarşamba 17:26
  • Gürcafer: Belediyelerdeki Sorun Büyüklük Küçüklük Değildir. Esas Mesele Yapısaldır30 Mart 2022 Çarşamba 16:58
  • Ekmeğe de Zam Geliyor30 Mart 2022 Çarşamba 16:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar Bursa’da Temaslarda Bulunacak30 Mart 2022 Çarşamba 16:07
  • CTP ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’ Eylemine Destek Verecek30 Mart 2022 Çarşamba 16:02
  • Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak30 Mart 2022 Çarşamba 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti