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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

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Rusya-Ukrayna savaşı güvenli liman alımlarının hızlanmasına neden olurken, dolarda da ralli görülüyor. Bloomberg dolar endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolarda ralli hız kesmiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik gerilim etkisini sürdürürken dolar para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor.

Bloomberg dolar endeksi Temmuz 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken Euro/Dolar paritesi de Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 1,10 seviyesinin altını test etti.

2021 yılının başlarında euro/dolar paritesi 1,23 seviyesine kadar çıkmıştı.

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