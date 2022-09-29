Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba
Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TRY)
|Döviz Satış (TRY)
|Efektif Alış (TRY)
|Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|18.48620
|18.51950
|18.47330
|18.54730
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|11.78540
|11.86220
|11.73110
|11.93340
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.37260
|2.38430
|2.37090
|2.38970
|1 EURO (EUR)
|17.67110
|17.70290
|17.65870
|17.72950
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|19.67380
|19.77640
|19.66010
|19.80610
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|18.59520
|18.71460
|18.56730
|18.74260
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.61090
|1.62760
|1.60980
|1.63130
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.39480
|13.45520
|13.34520
|13.50630
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|59.13010
|59.90390
|58.24320
|60.80240
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.68680
|1.69820
|1.68560
|1.70210
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.91040
|4.91920
|4.87360
|4.95610
|100 JAPON YENİ (JPY)
|12.74380
|12.82820
|12.69670
|12.87690
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