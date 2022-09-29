  • BIST 3.198,16
  • Altın 982.618
  • Dolar 18.5237
  • Euro 17.9617
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba

» »
Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba

Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 29 Eylül 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…

Döviz CinsiDöviz Alış (TRY)Döviz Satış (TRY)Efektif Alış (TRY)Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)18.4862018.5195018.4733018.54730
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)11.7854011.8622011.7311011.93340
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.372602.384302.370902.38970
1 EURO (EUR)17.6711017.7029017.6587017.72950
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)19.6738019.7764019.6601019.80610
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)18.5952018.7146018.5673018.74260
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.610901.627601.609801.63130
1 KANADA DOLARI (CAD)13.3948013.4552013.3452013.50630
1 KUVEYT DİNARI (KWD)59.1301059.9039058.2432060.80240
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.686801.698201.685601.70210
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)4.910404.919204.873604.95610
100 JAPON YENİ (JPY)12.7438012.8282012.6967012.87690
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Külliye eylemcisi 2 kişiye gözaltı (Güncellendi)28 Eylül 2022 Çarşamba 19:28
  • Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Devletimizin Varlığının Simgesi Olacaktır28 Eylül 2022 Çarşamba 19:27
  • Hayvancılar Birliği ve Tarım Bakanlığı arpa fiyatı konusunda uzlaşıya varamadı28 Eylül 2022 Çarşamba 19:23
  • Şan: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Halkımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum28 Eylül 2022 Çarşamba 19:21
  • Amcaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır28 Eylül 2022 Çarşamba 19:14
  • Çelebi, NANS Turkish Zone Kurucusu Dr. Samson Oluwaseun Fadiya’yı kabul etti28 Eylül 2022 Çarşamba 19:09
  • Deniz: Gerekirse Davayı İş Dünyası Adına Ticaret Odası Açacaktır28 Eylül 2022 Çarşamba 18:42
  • Ertuğruloğlu, Muavini ile Bir Araya Geldi28 Eylül 2022 Çarşamba 18:20
  • Vidanjör Alev Aldı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:16
  • 5 Yaşındaki Çocuk, Çakmakla Oynarken Evi Yaktı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti