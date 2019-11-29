Döviz güne nasıl başladı? (29 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL bu sabah güne 5,77 seviyesinin hemen altında başladı.
Kur, bugün 5,76'da işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,32'de seyrediyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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