Döviz güne nasıl başladı?
30 Mayıs 2022 Pazartesi günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TRY)
|Döviz Satış (TRY)
|Efektif Alış (TRY)
|Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|16.34790
|16.37730
|16.33640
|16.40190
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|11.64150
|11.71740
|11.58800
|11.78770
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.35230
|2.36390
|2.35070
|2.36930
|1 EURO (EUR)
|17.52700
|17.55850
|17.51470
|17.58490
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|20.58370
|20.69100
|20.56930
|20.72200
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|17.00460
|17.11380
|16.97910
|17.13940
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.65390
|1.67100
|1.65270
|1.67490
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|12.80980
|12.86760
|12.76240
|12.91650
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|53.15910
|53.85470
|52.36170
|54.66250
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.71300
|1.72460
|1.71180
|1.72850
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.35830
|4.36610
|4.32560
|4.39890
|100 JAPON YENİ (JPY)
|12.83670
|12.92170
|12.78920
|12.97080
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