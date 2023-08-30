  • BIST 7907.13
  • Altın 1649.446
  • Dolar 26.4703
  • Euro 28.751
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba

» »
Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.550026.9500
 EUR28.700029.1700
 GBP33.450033.9000
 AUD15.350017.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		29-08-2023 15:34:00
30-08-2023 08:48:00

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık 29 Ağustos 2023 Salı 14:32
  • 40 yaşında vefat, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı29 Ağustos 2023 Salı 14:31
  • Ani ve Gayri Tabi Ölüm (Gelişme)29 Ağustos 2023 Salı 14:29
  • Arıklı, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu..29 Ağustos 2023 Salı 13:30
  • Lefke Sivil Toplum Örgütü Platformu, Aplıç veya Yeşilırmak kapılarının kapatılması önerilerini eleştirdi29 Ağustos 2023 Salı 13:28
  • Kıbrıslı Türk ve Rum Sendikalar, 1 Eylül’de ara bölgedeki ortak etkinlikte bir araya gelecek29 Ağustos 2023 Salı 13:25
  • CTP Milletvekili Derya: Saldırı örgütleyen ve ortalığı ateşe veren ELAM kapatılmalı29 Ağustos 2023 Salı 13:21
  • İlkan Varol, Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğunu söyledi29 Ağustos 2023 Salı 12:10
  • Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı29 Ağustos 2023 Salı 11:15
  • Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı29 Ağustos 2023 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti