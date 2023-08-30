Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.5500
|26.9500
|EUR
|28.7000
|29.1700
|GBP
|33.4500
|33.9000
|AUD
|15.3500
|17.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|29-08-2023 15:34:00
30-08-2023 08:48:00
Döviz güne nasıl başladı? 30 Ağustos 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.5500
|26.9500
|EUR
|28.7000
|29.1700
|GBP
|33.4500
|33.9000
|AUD
|15.3500
|17.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|29-08-2023 15:34:00
30-08-2023 08:48:00
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