Döviz güne nasıl başladı? 30 Eylül 2019 Pazartesi dolar - euro alış ve satış fiyatları

Dolar, 30 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6671 lira alış fiyatı, 5,6691lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2009 lira alış fiyatı, 6,2047 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Dolar, 30 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6671 lira alış fiyatı, 5,6691lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2009 lira alış fiyatı, 6,2047 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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