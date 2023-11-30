Döviz güne nasıl başladı? 30/11/2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.9000
|29.0800
|EUR
|31.7100
|31.9300
|GBP
|36.7000
|36.9300
|AUD
|17.2200
|19.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|30-11-2023 08:34:38
30-11-2023 08:48:14
Döviz güne nasıl başladı? 30/11/2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|28.9000
|29.0800
|EUR
|31.7100
|31.9300
|GBP
|36.7000
|36.9300
|AUD
|17.2200
|19.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|30-11-2023 08:34:38
30-11-2023 08:48:14
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