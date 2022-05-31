Döviz güne nasıl başladı? 31 Mayıs Salı 2022

1 DOLAR: 16.38 TL

Güne 16,3931 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 07:57 itibarıyla %0,03 artışla 16,3850 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,2359, en yüksek 16,3981 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,3840 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 26.05.2022 tarihinde ise 16,4688 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,3850 TL’ye karşılık gelmektedir.

1 EURO: 17.62 TL

Güne 17,6862 ile başlayan Euro kuru, saat 08:00 itibarıyla %0,21 azalışla 17,6294 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4021, en yüksek 17,6900 seviyelerini gören Euro, günü 17,6839 seviyesinde kapattı. Euro, 01.05.2022 tarihinde 15,5143 ile son bir ayın en düşük, 31.05.2022 tarihinde ise 17,7259 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,6294 TL’ye karşılık gelmektedir.

1 STERLİN: 20.78 TL

Güne 20,8127 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 08:00 itibarıyla %0,19 artışla 20,7833 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,5607, en yüksek 20,7666 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 20,7611 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 07.05.2022 tarihinde 18,2797 ile son bir ayın en düşük, 31.05.2022 tarihinde ise 20,8480 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 20,7833 TL’ye karşılık gelmektedir.