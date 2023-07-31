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Döviz güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2023 Pazartesi

» »
Döviz güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2023 Pazartesi
Döviz güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2023 Pazartesi

Döviz güne nasıl başladı? 31 Temmuz 2023 Pazartesi

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.900027.2500
 EUR29.600029.9500
 GBP34.600034.9500
 AUD16.200018.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		31-07-2023 08:14:00
31-07-2023 08:31:47
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