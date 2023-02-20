Döviz güne nasıl başladı?

Cuma günü, yatay seyirle 18,8617'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8660 liradan işlem görüyor. Euro ise haftanın ilk işlem gününe 20,1760 seviyesinde başladı.
Serbest piyasada dolar 18,8660 liradan, Euro 20,1760 liradan, Sterlin ise 22,7338 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 18,86 liradan alınan dolar 18,90 liradan satılıyor. 20,17 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,21 lira dan, Sterlin ise 22,73 liradan alınıp, 22,77 liradan satılıyor.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,8710 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 20,1000 lira olmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.