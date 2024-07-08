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Döviz güne nasıl başladı?

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Serbest piyasada Euro 35,60, sterlin 42,10, dolar 32,90 liradan işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 35,00 liradan alınan Euro 35,60 liradan satılıyor. 41,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 42,10 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 32,30 liradan alınıp, 32,90 liradan satılıyor.

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