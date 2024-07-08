Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 35,00 liradan alınan Euro 35,60 liradan satılıyor. 41,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 42,10 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 32,30 liradan alınıp, 32,90 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 35,00 liradan alınan Euro 35,60 liradan satılıyor. 41,40 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 42,10 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 32,30 liradan alınıp, 32,90 liradan satılıyor.
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