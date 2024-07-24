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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz güne nasıl başladı?

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD32.700032.9000
 EUR35.500035.7500
 GBP42.100042.4000
 AUD19.950022.1000
Son Güncelleme
Son Okuma		24-07-2024 08:16:01
24-07-2024 08:59:37
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