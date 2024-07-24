Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.7000
|32.9000
|EUR
|35.5000
|35.7500
|GBP
|42.1000
|42.4000
|AUD
|19.9500
|22.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|24-07-2024 08:16:01
24-07-2024 08:59:37
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.7000
|32.9000
|EUR
|35.5000
|35.7500
|GBP
|42.1000
|42.4000
|AUD
|19.9500
|22.1000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|24-07-2024 08:16:01
24-07-2024 08:59:37
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