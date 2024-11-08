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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

08 Kasım 2024 sabah saatlerinde  dolar güne 34.40 lira seviyesinde başladı. Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 37.05 liradan, sterlin ise 44.60 liradan işlem görüyor.

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