Döviz güne nasıl başladı?

Haftanın son gününde serbest piyasada, 09.00 itibarıyla 36,40 TL’den alınan euro, 36,65 TL’den satılıyor. 43,80 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 44,10 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 34, 50 TL’den alınıp, 34,75 TL’den satılıyor.
Haftanın son gününde serbest piyasada, 09.00 itibarıyla 36,40 TL’den alınan euro, 36,65 TL’den satılıyor. 43,80 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 44,10 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 34, 50 TL’den alınıp, 34,75 TL’den satılıyor.
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