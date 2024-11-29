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Döviz güne nasıl başladı?

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Sterlin 44,10, dolar 34,75 euro ise 36,65 TL’den işlem görüyor
Döviz güne nasıl başladı?

Haftanın son gününde serbest piyasada, 09.00 itibarıyla 36,40 TL’den alınan euro, 36,65 TL’den satılıyor. 43,80 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 44,10 TL olarak belirlendi.

Dolar ise 34, 50 TL’den alınıp, 34,75 TL’den satılıyor.

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