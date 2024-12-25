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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 36.30 liradan alınan Euro 36.90 liradan satılıyor. 43.80 liradan alınan Sterlinin satış fiyatı da 44.45 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 34.90 liradan alınıp, 35.45 liradan satılıyor.

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