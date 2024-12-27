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Döviz güne nasıl başladı?

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından döviz kurlarındaki sakinlik devam ediyor.
Döviz güne nasıl başladı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından döviz kurlarındaki sakinlik devam ediyor.

Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 35,28 TL, Euro 36,74 TL, İngiliz Sterlini ise 44,19 TL’den işlem görüyor.

Saat 08.04 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 35,26 TL, satış fiyatı 35,29 TL.

Euro’nun alış fiyatı 36,71 TL, satış fiyatı 36,78 TL, İngiliz Sterlini ise 44,19 TL’den alınıp 44,21 TL’den satılıyor.

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