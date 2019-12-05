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Döviz güne nasıl başladı? ( 5 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 5 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? ( 5 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Hafta başından bu yana 5,74 civarında dalgalanan dolar/TL yeni güne de yatay seyirle başladı.

Kur, bugün 5,74 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,36'da seyrediyor.

 

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Uzmanlar, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını kaydetti. 

Yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren uzmanlar, Fed’in politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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