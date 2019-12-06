Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,75'ten işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.
Dün 5,7508'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,75 seviyesinde yatay seyrediyor.
Euro/TL ise 6,38'de işlem görüyor.
Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.
Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu
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