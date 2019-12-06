  • BIST 109.192
  • Altın 272,498
  • Dolar 5,7455
  • Euro 6,3818
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,75'ten işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

Dün 5,7508'den günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,75 seviyesinde yatay seyrediyor.

Euro/TL ise 6,38'de işlem görüyor.

 

cvb.png

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. 

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Herkesin, kendi partisinin vereceği karara saygı duyması lazım05 Aralık 2019 Perşembe 20:06
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi05 Aralık 2019 Perşembe 20:03
  • Erhürman, hükümeti ve icraatlarını eleştirdi05 Aralık 2019 Perşembe 19:42
  • Ev Açma ve Mülke Tecavüz sanığına 45 gün hapis cezası05 Aralık 2019 Perşembe 19:24
  • Tatar: " Rumlar kazacak, bulacak, çözümden sonra vereceklermiş, buna kim inanır?''05 Aralık 2019 Perşembe 19:20
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Mecliste temsil edilmeyen parti başkanlarıyla bir araya geldi05 Aralık 2019 Perşembe 18:35
  • Bakanlar Kurulu toplandı05 Aralık 2019 Perşembe 18:20
  • Vahim zarar ve ciddi darp: 2 tutuklu05 Aralık 2019 Perşembe 18:00
  • Ani ve gayri tabii ölüm05 Aralık 2019 Perşembe 17:51
  • Baybars; “Samimi ve verimli görüşmeler yaptık"05 Aralık 2019 Perşembe 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti