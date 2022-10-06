Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe

6 Ekim 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış (TRY)
|Döviz Satış (TRY)
|Efektif Alış (TRY)
|Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|18.55500
|18.58850
|18.54200
|18.61630
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|11.98690
|12.06510
|11.93180
|12.13750
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.47500
|2.48710
|2.47320
|2.49280
|1 EURO (EUR)
|18.43880
|18.47200
|18.42590
|18.49970
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|21.11540
|21.22540
|21.10060
|21.25730
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|18.83410
|18.95500
|18.80580
|18.98340
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.69360
|1.71110
|1.69240
|1.71510
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.65320
|13.71470
|13.60270
|13.76690
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|59.63300
|60.41330
|58.73850
|61.31950
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.75660
|1.76840
|1.75540
|1.77250
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.93600
|4.94480
|4.89890
|4.98190
|100 JAPON YENİ (JPY)
|12.81890
|12.90380
|12.77150
|12.95280
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