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Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe

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Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 6 Ekim 2022 Perşembe

6 Ekim 2022 Perşembe günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…

Döviz CinsiDöviz Alış (TRY)Döviz Satış (TRY)Efektif Alış (TRY)Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)18.5550018.5885018.5420018.61630
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)11.9869012.0651011.9318012.13750
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.475002.487102.473202.49280
1 EURO (EUR)18.4388018.4720018.4259018.49970
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)21.1154021.2254021.1006021.25730
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)18.8341018.9550018.8058018.98340
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.693601.711101.692401.71510
1 KANADA DOLARI (CAD)13.6532013.7147013.6027013.76690
1 KUVEYT DİNARI (KWD)59.6330060.4133058.7385061.31950
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.756601.768401.755401.77250
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)4.936004.944804.898904.98190
100 JAPON YENİ (JPY)12.8189012.9038012.7715012.95280
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