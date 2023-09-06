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Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba

» »
Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.730027.0500
 EUR28.700029.1500
 GBP33.600033.9500
 AUD15.500017.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		06-09-2023 08:09:00
06-09-2023 08:18:57
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