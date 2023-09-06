Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7300
|27.0500
|EUR
|28.7000
|29.1500
|GBP
|33.6000
|33.9500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|06-09-2023 08:09:00
06-09-2023 08:18:57
Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.7300
|27.0500
|EUR
|28.7000
|29.1500
|GBP
|33.6000
|33.9500
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|06-09-2023 08:09:00
06-09-2023 08:18:57
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