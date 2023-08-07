Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.3000
|EUR
|29.6000
|30.0000
|GBP
|34.3000
|34.8000
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-08-2023 08:21:00
07-08-2023 08:28:05
Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.3000
|EUR
|29.6000
|30.0000
|GBP
|34.3000
|34.8000
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|07-08-2023 08:21:00
07-08-2023 08:28:05
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.