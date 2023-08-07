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Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi

» »
Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi
Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi

Döviz güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2023 Pazartesi

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.950027.3000
 EUR29.600030.0000
 GBP34.300034.8000
 AUD15.800017.7000
Son Güncelleme
Son Okuma		07-08-2023 08:21:00
07-08-2023 08:28:05
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