Döviz güne nasıl başladı? ( 7 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,27 TL'de yer alıyor.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,27 TL'de yer alıyor.
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