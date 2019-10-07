  • BIST 103.464
  • Altın 276,627
  • Dolar 5,7075
  • Euro 6,2664
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Döviz güne nasıl başladı? ( 7 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 7 Ekim 2019 bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Türkiye'nin bu sabah Suriye'nin kuzeyine operasyon yapacağı haberleri dolar kurunda yönü yukarı çevirdi.
Döviz güne nasıl başladı? ( 7 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de aynı seviyelerde başladı. Kur, bu sabah 5,71 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL  ise 6,27 TL'de yer alıyor.

 

gbh-003.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa, haftaya yükselişle başladıBorsa, haftaya yükselişle başladı30 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
  • Döviz güne nasıl başladı? 30 Eylül 2019 Pazartesi dolar - euro alış ve satış fiyatları30 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
  • Döviz güne nasıl başladı? (27 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)27 Eylül 2019 Cuma 09:21
  • Döviz güne nasıl başladı? (26 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)26 Eylül 2019 Perşembe 09:19
  • Merkez Bankası Başkanı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması25 Eylül 2019 Çarşamba 13:03
  • Döviz kurları bugün ne kadar? (25 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)25 Eylül 2019 Çarşamba 09:19
  • Döviz güne nasıl başladı? (24 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)24 Eylül 2019 Salı 09:25
  • PwC raporu: Türkiye, 2050’de 11. büyük ekonomi olabilir23 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
  • Döviz güne nasıl başladı? (23 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)23 Eylül 2019 Pazartesi 09:13
  • Döviz kurları bugün güne nasıl başladı? 23 Eylül 2019 Pazartesi23 Eylül 2019 Pazartesi 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti