Döviz güne nasıl başladı? (7 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL 5,74'ün üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar dün 5,77 seviyesinin üzerine çıksa da yeniden 5,75'in altına inmişti.
Euro/TL de 6,36 civarında seyrediyor.
Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve küresel gelişmeler takip ediliyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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