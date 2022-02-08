Döviz Güne Nasıl Başladı? 8 Şubat 2022

DOLAR NE KADAR?

Güne 13,60 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %0,24 artışla 13,62 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,52, en yüksek 13,60 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,59 seviyesinde kapattı.



EURO NE KADAR?

Güne 15,58 ile başlayan Euro, bugün itibarıyla %0,02 artışla 15,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,47, en yüksek 15,58 seviyelerini gören Euro, günü 15,57 seviyesinde kapattı.



STERLİN NE KADAR?

Güne 18,43 ile başlayan İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %0,14 artışla 18,42 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,31, en yüksek 18,41 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,42 seviyesinde kapattı.