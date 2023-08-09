Döviz güne nasıl başladı? 9 Ağustos 2023
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9500
|GBP
|34.4000
|34.8000
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|09-08-2023 09:10:00
09-08-2023 09:45:17
Döviz güne nasıl başladı? 9 Ağustos 2023
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9500
|GBP
|34.4000
|34.8000
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|09-08-2023 09:10:00
09-08-2023 09:45:17
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