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Döviz güne nasıl başladı? Dövizde son durum! (22 Nisan 2019)

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Dövizde son durum! (22 Nisan 2019)
Döviz güne nasıl başladı? Dövizde son durum! (22 Nisan 2019)

Döviz güne nasıl başladı? Dövizde son durum! (22 Nisan 2019)

22 Nisan 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,8132 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 6,5531 liradan,  sterlin ise 7,5741 liradan işlem görüyor.

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