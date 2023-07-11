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Döviz güne nasıl başladı?11 Temmuz 2023 salı

» »
Döviz güne nasıl başladı?11 Temmuz 2023 salı
Döviz güne nasıl başladı?11 Temmuz 2023 salı

Döviz güne nasıl başladı?11 Temmuz 2023 salı

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD25.900026.4000
 EUR28.500028.9000
 GBP33.250033.8000
 AUD15.500017.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		10-07-2023 10:10:00
11-07-2023 08:18:50
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