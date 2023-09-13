Döviz güne nasıl başladı?13 Eylül 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.1000
|EUR
|28.8000
|29.1000
|GBP
|33.5000
|33.8000
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|13-09-2023 08:02:00
13-09-2023 08:29:32
Döviz güne nasıl başladı?13 Eylül 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.8000
|27.1000
|EUR
|28.8000
|29.1000
|GBP
|33.5000
|33.8000
|AUD
|15.5000
|17.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|13-09-2023 08:02:00
13-09-2023 08:29:32
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