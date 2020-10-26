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Döviz güne nasıl başladı?Rekorlar geliyor... 26 Ekim 2020 Pazartesi

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Döviz güne nasıl başladı?Rekorlar geliyor... 26 Ekim 2020 Pazartesi
Döviz güne nasıl başladı?Rekorlar geliyor... 26 Ekim 2020 Pazartesi

Döviz güne nasıl başladı? 26 Ekim 2020 Pazartesi

Dolar TL paritesi 8 TL civarında görülüyor.

Döviz kurlarında Merkez Bankası'nın faiz sürprizi ile başlayan yükseliş, yeni haftada da devam ediyor. Dolar/TL 7.9863'le rekor tazelerken, euro/TL ise 9.4649 ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı.

Dolar/TL bu sabah saatlerinde 7.9863 ile yeni zirvesini gördü. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9.4649'a taşıdı. 

Altın 1.900 doların altında

Dünya'nın aktardığına göre, altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği başarısız yükseliş denemesinden sonra 1900 desteğine doğru geri çekilmişti.

Yeni haftada ise altının ons fiyatları 1.900 doların da altında değerleniyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 1.897 dolar düzeyinde işlem görüyor. 

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