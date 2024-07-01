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Döviz haftaya nasıl başladı?

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Sterlin 41.75 TL, dolar 33.00 TL, Euro 35.35 TL'den işlem görüyor
Döviz haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada saat 08.20 itibarıyla 34.75 TL'den alınan Euro 35.35 TL'den satılıyor. 41.00 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 41.75 TL olarak belirlendi.

Dolar da 32.35 TL'den alınıp, 33.00 TL'den satılıyor.

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