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Döviz haftaya nasıl başladı?

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Sterlin 43.10 TL, dolar 33.80 TL, Euro 36.90 TL'den işlem görüyor
Döviz haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 36.25 TL'den alınan Euro 36.90 TL'den satılıyor. 42.40 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 43.10 TL olarak belirlendi.

Dolar da 32.20 TL'den alınıp, 33.80 TL'den satılıyor.

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