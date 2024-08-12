Döviz haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 36.25 TL'den alınan Euro 36.90 TL'den satılıyor. 42.40 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 43.10 TL olarak belirlendi.
Dolar da 32.20 TL'den alınıp, 33.80 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 36.25 TL'den alınan Euro 36.90 TL'den satılıyor. 42.40 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 43.10 TL olarak belirlendi.
Dolar da 32.20 TL'den alınıp, 33.80 TL'den satılıyor.
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