Döviz haftaya rekorla başladı!

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 37.60 TL'den alınan Euro 38.25 TL'den satılıyor. 44.45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 45.20 TL olarak belirlendi.
Dolar da 33.65 TL'den alınıp, 34.25 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla 37.60 TL'den alınan Euro 38.25 TL'den satılıyor. 44.45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 45.20 TL olarak belirlendi.
Dolar da 33.65 TL'den alınıp, 34.25 TL'den satılıyor.
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