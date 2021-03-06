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Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?

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Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?
Döviz Haftayı Nasıl Kapattı?

Dolar:7.53

Euro:8.98

Sterlin:10.44

Gram Altın:411.12

Bitcoin:48.745 $

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