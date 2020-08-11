Döviz Kurları (11 Ağustos 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
11 Ağustos 2020'in sabah saatlerinde
Dolar güne 7,3297 lira seviyesinde başladı
Euro/TL 8,6301 liradan, işlem görüyor
Sterlin ise 9,599 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
11 Ağustos 2020'in sabah saatlerinde
Dolar güne 7,3297 lira seviyesinde başladı
Euro/TL 8,6301 liradan, işlem görüyor
Sterlin ise 9,599 liradan işlem görüyor.
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