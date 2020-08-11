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Döviz Kurları (11 Ağustos 2020)

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Döviz Kurları (11 Ağustos 2020)
Döviz Kurları (11 Ağustos 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

11 Ağustos 2020'in sabah saatlerinde 

Dolar güne 7,3297 lira seviyesinde başladı

Euro/TL 8,6301 liradan, işlem görüyor 

Sterlin ise 9,599 liradan işlem görüyor.

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