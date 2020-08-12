Döviz Kurları (12 Ağustos 2020)

12 Ağustos 2020 döviz kurları son durum.
Uzmanlar, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.
Dolar/TL 7,26 seviyelerinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,50 seviyelerinde yer alıyor.
Sterlin ise 9.41 TL'den alıcı buluyor
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