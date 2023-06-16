Döviz Kurları (16 Haziran 2023)

KKTC Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre 16 Haziran 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 23.63 lira seviyesinde başladı.
16/06/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|23.63890
|23.68150
|23.62240
|23.71710
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|16.05910
|16.16380
|15.98520
|16.26080
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|3.42990
|3.44680
|3.42750
|3.45470
|1 EURO (EUR)
|25.60040
|25.64650
|25.58250
|25.68500
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|29.86690
|30.02260
|29.84600
|30.06770
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