Döviz Kurları (27 Temmuz 2020)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
27 Temmuz 2020 sabah saatlerinde
Dolar güne 6,8448 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,0183 liradan,
Sterlin ise 8,7848 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
27 Temmuz 2020 sabah saatlerinde
Dolar güne 6,8448 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,0183 liradan,
Sterlin ise 8,7848 liradan işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.