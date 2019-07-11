Döviz kurları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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11.07.2019 09:21
Dolar - euro - sterlin kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
11 Temmuz 2019 Perşembe
günü,
dolar
5,67 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL
ise 6,40 TL’de yer alıyor.
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