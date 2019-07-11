  • BIST 98.585
  • Altın 259,005
  • Dolar 5,6667
  • Euro 6,3861
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Döviz kurları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

» »
Dolar - euro - sterlin kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (11 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

11 Temmuz 2019 Perşembe günü, dolar 5,67 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,40 TL’de yer alıyor.

gbb-007.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
  • Döviz düşüş trendinde...02 Temmuz 2019 Salı 09:22
  • Enflasyon yüzde 30’larda27 Haziran 2019 Perşembe 13:11
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?26 Haziran 2019 Çarşamba 09:31
  • Dövizde son durum ne? (26 Haziran 2019)26 Haziran 2019 Çarşamba 08:57
  • Dövizdeki istikrarsızlık sürüyor25 Haziran 2019 Salı 11:18
  • Döviz kurlarında son durum ne?24 Haziran 2019 Pazartesi 11:12
  • İBB seçimi etkisi; Türk Lirası değer kazandı24 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
  • Döviz kurları yine yükselişe geçti!21 Haziran 2019 Cuma 09:37
  • Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)20 Haziran 2019 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti