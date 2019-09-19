Döviz kurları bugün ne kadar? (19 Eylül dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar, 19 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6928 lira alış fiyatı, 5,6949 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2919 lira alış fiyatı, 6,2958 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar, 19 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6928 lira alış fiyatı, 5,6949 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2919 lira alış fiyatı, 6,2958 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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