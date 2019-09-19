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Döviz kurları bugün ne kadar? (19 Eylül dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro - sterlin kaç TL? 19 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, dolar euro güncel alış ve satış rakamları.
Döviz kurları bugün ne kadar? (19 Eylül dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar, 19 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6928 lira alış fiyatı, 5,6949 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,2919 lira alış fiyatı, 6,2958 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

 

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