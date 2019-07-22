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Döviz kurları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 22 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (22 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Yeni haftanın ilk işlem  gününde dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD ile yaşanan S-400 geriliminde hafta boyunca 5,70 TL bandında seyreden dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamada "Şu anda bu konuya (yaptırımlara) bakmıyoruz" yanıtını veren Trump daha sonra söz konusu adımın üzerinde düşünüldüğünü söyleyerek bu açıklamasıyla çelişen ifadeler kullandı. Trump, "Birçok sebepten dolayı çok çok zor bir durum. Dolayısıyla, bakıyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz" dedi. Bu açıklamanın olumlu algılanmasıyla düşüş yaşayarak 5, 64 TL seviyelerine inmişti. Kur bu sabah 5,67 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,36 TL’de yer alıyor.

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BU HAFTA GÖZLER MERKEZ'DE OLACAK

Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.

Analistler bugün zayıf bir veri gündemi olduğunu belirterek yurtiçi piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak bu yılın haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini ifade etti.

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