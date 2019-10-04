Döviz kurları bugün ne kadar? (4 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Türkiye'de eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
Türkiye'de eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
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