Döviz kurları bugün ne kadar? (8 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 8 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında yükselişe geçen dolar/TL hızla 5,80'i geçti ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı. Dört ayın zirvesini gören kur şu dakikalarda 5,84 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.

Piyasalar ilk açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.