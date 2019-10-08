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Döviz kurları bugün ne kadar? (8 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 8 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz kurları bugün ne kadar? (8 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında yükselişe geçen dolar/TL hızla 5,80'i geçti ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı. Dört ayın zirvesini gören kur şu dakikalarda 5,84 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 6,40 bandının üzerinde yer alıyor.

Piyasalar ilk açıklamanın ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

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