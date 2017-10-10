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Döviz kurları güne nasıl başladı?

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Döviz kurları güne nasıl başladı?
ABD ile yaşanan vize krizinin ardından dün piyasalarda görülen sert hareketler bugün yerini sakin bir seyre bıraktı. Sabah saatleri itibariyle dolar ve Euro’da düne göre hafif düşüşler var.

Pazar gecesi ABD ile yaşanan vize restleşmesi ile dolar 3.85 TL'ye kadar çıkmış, ardından dün sabah 3.71-3.72 TL bandından güne başlamıştı.

Gün boyunca benzer bir seyir izleyen dolar bu sabah ise biraz daha sakin gözüküyor.

Bankalararası piyasada Dolar 3.69 TL'ye gerilerken, Euro da 4.3460 TL seviyesine geldi. Dolar dünü serbest piyasada 3.7225 TL'den, Euro ise 4.3645 TL'den tamamlamıştı.

İngiliz Sterlini ise 4,8528 civarında seyrediyor.

Analistler, gün boyunca ABD ile Türkiye arasındaki vize krizine ilişkin açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.

 

 

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