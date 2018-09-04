Döviz kurları güne nasıl başladı?

Türkiye'deki ekonomik krizin döviz kurları üzerindeki artçı şokları devam ederken dolar/Tl güne 6,64 sev,yelerinde başladı.
Euro/TL kuru 7,71 seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 8,53 seviyesinden başladı.
Türkiye'deki ekonomik krizin döviz kurları üzerindeki artçı şokları devam ederken dolar/Tl güne 6,64 sev,yelerinde başladı.
Euro/TL kuru 7,71 seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 8,53 seviyesinden başladı.
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