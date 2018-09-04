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Döviz kurları güne nasıl başladı?

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Dolar, euro, sterlin.... Güncel döviz kurları....
Döviz kurları güne nasıl başladı?

Türkiye'deki ekonomik krizin döviz kurları üzerindeki artçı şokları devam ederken dolar/Tl güne 6,64 sev,yelerinde başladı. 

Euro/TL kuru  7,71 seviyelerinden işlem görüyor.  Sterlin/TL ise güne 8,53 seviyesinden başladı.

 

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