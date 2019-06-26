Döviz kurları güne nasıl başladı?

Dolar/TL, 5,80'in altında hareket ediyor.
İstanbul seçiminin ardından 5,7120'ye kadar gerileyen dolar/TL dün yeniden 5,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.
Kur bankalararası piyasada 5,79 civarında işlem görüyor.
Euro/TL 6.55 seviyeside seyrediyor.
İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler piyasaların odağında yer alıyor. Özellikle Rusya'dan alınacak S-400'lere ilişkin açıklamalar kurun yönünde belirleyici oluyor.
Uzmanlar, ABD ile İran arasında yükselen gerilimin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildirdi.
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