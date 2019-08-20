Döviz kurları güne nasıl başladı? (20 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)

TC Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık (ZK) oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirmesi ardından dolar/TL yükselişe geçerken küresel piyasalar gündemde kalmaya devam ediyor.
Dolar/TL, 20 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,67 seviyelerinde seyrediyor.
Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları büyük ülkelerin ekonomilerine para veya maliye politikasıyla destek vereceği beklentilerinin küresel resesyonla ilgili endişeleri hafifletmesiyle kazanımlarını artırdı.
Euro/TL ise 6,28 civarında işlem görüyor.
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